Zvezda u kišnom "kamenolomu": Ispravljanje portugalske nepravde VIDEO

Fudbaleri Crvene zvezde odrađuju poslednji trening na stadionu Brage uoči okršaja u Ligi Evrope.

Trening je samo u prvih 15 minuta bio otvoren za medije i javnost, a prvotimci srpskog šampiona su se zagrevali, istrčavali i igrali neizbežnu "ševu". Malo pre ovoga, trener Vladan Milojević održao je konferenciju za medije, a o čemu je sve pričao pročitajte OVDE. Milojević je u Portugal poveo 23 igrača, koji konkurišu za tim u meču trećeg kola Lige Evrope (četvrtak, 18.45). Pomalo neočekivano vreme nas je zateklo u Bragi, ne toliko hladno, koliko kišovito je bilo