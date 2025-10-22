Zvezda u kišnom "kamenolomu": Ispravljanje portugalske nepravde VIDEO

B92 pre 39 minuta
Zvezda u kišnom "kamenolomu": Ispravljanje portugalske nepravde VIDEO

Fudbaleri Crvene zvezde odrađuju poslednji trening na stadionu Brage uoči okršaja u Ligi Evrope.

Trening je samo u prvih 15 minuta bio otvoren za medije i javnost, a prvotimci srpskog šampiona su se zagrevali, istrčavali i igrali neizbežnu "ševu". Malo pre ovoga, trener Vladan Milojević održao je konferenciju za medije, a o čemu je sve pričao pročitajte OVDE. Milojević je u Portugal poveo 23 igrača, koji konkurišu za tim u meču trećeg kola Lige Evrope (četvrtak, 18.45). Pomalo neočekivano vreme nas je zateklo u Bragi, ne toliko hladno, koliko kišovito je bilo
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Milojević: Srce na teren! Rodrigao: Braga igra više kolektivno, dok je Porto građen na individualcima (foto, video)

Milojević: Srce na teren! Rodrigao: Braga igra više kolektivno, dok je Porto građen na individualcima (foto, video)

Sportski žurnal pre 14 minuta
Ovo je tim Crvene zvezde za Bragu: Kad je Milojević rekao "Ali nama znači", sve je bilo jasno

Ovo je tim Crvene zvezde za Bragu: Kad je Milojević rekao "Ali nama znači", sve je bilo jasno

Mondo pre 9 minuta
Zvezdini igrači osetili nakvašeni teren stadiona "Munisipal": Crveno-beli spremno dočekuju okršaj sa Bragom

Zvezdini igrači osetili nakvašeni teren stadiona "Munisipal": Crveno-beli spremno dočekuju okršaj sa Bragom

Kurir pre 34 minuta
Milijaš: Povoljan rezultat

Milijaš: Povoljan rezultat

Sportski žurnal pre 34 minuta
Kurir na licu mesta! Evo kako izgleda čuveni "Kamenolom": Stadion na kome će igrati Crvena zvezda je jedinstven u svetu

Kurir na licu mesta! Evo kako izgleda čuveni "Kamenolom": Stadion na kome će igrati Crvena zvezda je jedinstven u svetu

Kurir pre 9 minuta
Zvezdin tim za Bragu - preslikani Porto?!

Zvezdin tim za Bragu - preslikani Porto?!

B92 pre 34 minuta
Milojević preduhitrio novinare s Krunićem: "Loš sam prognozer..."

Milojević preduhitrio novinare s Krunićem: "Loš sam prognozer..."

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPortugalVladan MilojevićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Valentan Vašero poražen u Bazelu posle senzacionalne titule na mastersu u Šangaju

Valentan Vašero poražen u Bazelu posle senzacionalne titule na mastersu u Šangaju

Danas pre 10 minuta
Zaustavljeno najveće čudo u Ligi šampiona i to posle preokreta

Zaustavljeno najveće čudo u Ligi šampiona i to posle preokreta

Danas pre 45 minuta
Siner kao u najboljim danima, završio posao u Beču za 58 minuta

Siner kao u najboljim danima, završio posao u Beču za 58 minuta

Danas pre 1 sat
Važna pobeda Crvene zvezde u derbiju Evrokupa u Istanbulu

Važna pobeda Crvene zvezde u derbiju Evrokupa u Istanbulu

Danas pre 1 sat
Amerikanac stigao u Dubai, evroligaš sada ima 10 bekova

Amerikanac stigao u Dubai, evroligaš sada ima 10 bekova

Danas pre 2 sata