Lončar: Ranjenik iz šatora na operaciji, upucan jer je bio protiv blokada i za normalan život

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da će mušakarac koji je danas ranjen u nelegalnom šatorskom naselju sa pristalicama vlasti kod Skupštine Srbije biti operisan i da ga je upucala osoba koju nije poznavao.

Lonačar je novinarima u Urgentnom centru rekao da povređenog čeka komplikovana operacija, te da im je preneo njegove reči da osobu koja ga je ranila ranije nikada nije video ni čuo.

On je kazao i da je je taj muškaraca ranjen u desnu preponu zbog drugačijeg mišljenja te da je onaj ko je pucao bio očigledno instruiran.

"Ovo je poslednja opomena za sve nas, jer ovo više nikada ne sme da se desi", rekao je Lonćar.

Ministar tvrdi i da je požar izazvao muškarac koji je pucao, te da je on zapravo želeo da "zapali ljude koji se su protiv blokada i za noramalan život, a mirno su sedeli u tim šatorima".

