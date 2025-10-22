Lončar: Muškarac ranjen kod Skupštine samo jer je bio protiv blokada i za normalan život

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar posetio je u Urgentnom centru muškarca koji je danas, kako je rekao, „upucan ispred Skupštine Srbije samo zato što se bori za Srbiju bez blokada“.

Kako prenosi 021.rs, Lončar je rekao da taj čovek još nije van životne opasnosti jer ga čeka kompleksna operacija. –Imali smo danas jedan izuzetno, izuzetno težak šok, za sve nas, zbog onog što se desilo. Sad sam razgovarao sa čovekom koji je upucan, koji je pokušan da bude zapaljen. On je svestan, ali ne mogu da kažem da je van životne opasnosti.Metak mu je prošao kroz desnu preponu, povredio je veliki krvni sud, pravi se veliki hematom. On ide u operaciju u salu,