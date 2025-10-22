MUP: Uhapšen osumnjičen za ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti ispred Skupštine

Beta pre 20 minuta

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je saopštilo da je danas uhapšen muškarac (70) koji je u ušao u jedan od šatora kod Skupštine Srbije i ispalio više hitaca u jednu osobu (57) nanevši joj povrede u predelu noge.

MUP je naveo u saopštenju da mu je, zbog sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti određeno zadržavanje do 48 časova i da će uz krivičnu prijavu, biti priveden u Tužilaštvo.

U saopštenju piše da je oko 10.16 pucao V. A. koji nije bio učesnik skupa ispred Narodne skupštine.

Dodaje se i da je V.A, "zatim namerno izazvao požar u šatoru, pri čemu je došlo do eksplozije manje plinske boce".

MUP je naveo i da je povređeni M. B. zbrinut u Urgentnom centru, da je policija ubrzo savladala i uhapsila V. A., te da je požar lokalizovan i ugašen.

"U zapaljenom šatoru nije se nalazilo oružje, niti municija, osim oružja i municije koje je uneo osumnjičeni", piše u saopštenju.

Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja, dodaje se.

(Beta, 22.10.2025)