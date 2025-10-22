MUP: Uhapšen osumnjičen za ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti ispred Skupštine

Beta pre 20 minuta

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je saopštilo da je danas uhapšen muškarac (70) koji je u ušao u jedan od šatora kod Skupštine Srbije i ispalio više hitaca u jednu osobu (57) nanevši joj povrede u predelu noge.

MUP je naveo u saopštenju da mu je, zbog sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti određeno zadržavanje do 48 časova i da će uz krivičnu prijavu, biti priveden u Tužilaštvo.

{Related:233023}

{Related:233030}

U saopštenju piše da je oko 10.16 pucao V. A. koji nije bio učesnik skupa ispred Narodne skupštine.

Dodaje se i da je V.A, "zatim namerno izazvao požar u šatoru, pri čemu je došlo do eksplozije manje plinske boce".

MUP je naveo i da je povređeni M. B. zbrinut u Urgentnom centru, da je policija ubrzo savladala i uhapsila V. A., te da je požar lokalizovan i ugašen.

"U zapaljenom šatoru nije se nalazilo oružje, niti municija, osim oružja i municije koje je uneo osumnjičeni", piše u saopštenju.

MUP je naveo da je V.A. zbog sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti, određeno zadržavanje do 48 časova i da će uz krivičnu prijavu, biti priveden u Tužilaštvo.

Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja, dodaje se.

(Beta, 22.10.2025)

Povezane vesti »

Upravo na Blic TV u "Ćacilendu" napadač ranio čoveka i izazvao požar

Upravo na Blic TV u "Ćacilendu" napadač ranio čoveka i izazvao požar

Blic pre 5 minuta
MUP: U zapaljenom šatoru se nije nalazilo oružje niti municija, osim onog koje je uneo osumnjičeni

MUP: U zapaljenom šatoru se nije nalazilo oružje niti municija, osim onog koje je uneo osumnjičeni

N1 Info pre 49 minuta
Pucnjava i požar u šatorima 'Ćacilenda': 'Teroristički napad', tvrdi Vučić

Pucnjava i požar u šatorima 'Ćacilenda': 'Teroristički napad', tvrdi Vučić

BBC News pre 45 minuta
Šta sve znamo o napadaču na Ćacilend i njegovoj žrtvi: Anđelković 16 godina radio u db, imao registrovano oružje: Pokušao da…

Šta sve znamo o napadaču na Ćacilend i njegovoj žrtvi: Anđelković 16 godina radio u db, imao registrovano oružje: Pokušao da ubije Milana Bogdanovića "jer ga nerviraju šatori"

Blic pre 29 minuta
MUP: Brzom akcijom policije uhapšen osumnjičeni za pucnjavu ispred Skupštine

MUP: Brzom akcijom policije uhapšen osumnjičeni za pucnjavu ispred Skupštine

RTV pre 19 minuta
Oglasio se MUP o pucnjavi i požaru u „ćacilendu“

Oglasio se MUP o pucnjavi i požaru u „ćacilendu“

Nova pre 25 minuta
Oglasio se MUP o požaru i pucnjavi ispred skupštine: "u zapaljenom šatoru se nije nalazilo oružje, osim onog koje je uneo…

Oglasio se MUP o požaru i pucnjavi ispred skupštine: "u zapaljenom šatoru se nije nalazilo oružje, osim onog koje je uneo osumnjičeni"

Blic pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Politika, najnovije vesti »

Upravo na Blic TV u "Ćacilendu" napadač ranio čoveka i izazvao požar

Upravo na Blic TV u "Ćacilendu" napadač ranio čoveka i izazvao požar

Blic pre 5 minuta
Osam meseci posle izbora - skupština u Prištini i dalje pod znakom pitanja

Osam meseci posle izbora - skupština u Prištini i dalje pod znakom pitanja

Euronews pre 5 minuta
Macut na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa u Londonu

Macut na Samitu Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa u Londonu

RTV pre 45 minuta
MUP: U zapaljenom šatoru se nije nalazilo oružje niti municija, osim onog koje je uneo osumnjičeni

MUP: U zapaljenom šatoru se nije nalazilo oružje niti municija, osim onog koje je uneo osumnjičeni

N1 Info pre 49 minuta
MUP: Uhapšen osumnjičen za ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti ispred Skupštine

MUP: Uhapšen osumnjičen za ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti ispred Skupštine

Beta pre 20 minuta