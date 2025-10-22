Tužilac Stefanović: Ispred Skupštine se dogodilo ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti

Beta pre 1 sat

Glavni javni tužilac Nenad Stefanović saopštio je danas da je lice koje je upotrebilo oružje u "Ćacilendu" osumnjičeno za krivično delo "ubistvo u pokušaju".

"Povodom jutrošnjeg događaja ispred Narodne skupštine Republike Srbije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je V.A. 1955. godište, zbog postojanja osnova sumnje da je nakon verbalne rasprave, zbog različitih političkih stavova, izvadio vatreno oružje koje je neovlašćeno nosio i ispalio više projektila od kojih je jedan pogodio drugo lice u predelu butine, a drugi u plinsku bocu koja se nalazila u blizini, usled čega je došlo do eksplozije i požara", naveo je Stefanović.

On je istakao da je pravovremenom i efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije sprečena veća tragedija i da je u najkraćem roku identifikovan i uhapšen osumnjičeni.

"Osumnjičenom V.A. je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela 'ubistvo u pokušaju', 'nedozvoljeno, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija', kao i 'izazivanje opšte opasnosti', u kom roku će biti priveden na saslušanje", saopštio je on. 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ranije danas, incident u Ćacilendu je okvalifikovao kao teroristički akt.

(Beta, 22.10.2025)

