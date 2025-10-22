Studenti: Naš put nikada nije bio put nasilja

Bujanovačke pre 19 minuta
Studenti: Naš put nikada nije bio put nasilja
Bujanovac, 22. oktobar 2025. Studenti u blokadi oglasili su se posle pucnjave i požara ispred Skupštine Srbije u takozvanom Ćacilendu i indirektno poručili da oni sa tim nemaju nikakve veze. “Naš put nikada nije bio put nasilja”, napisali su studenti na mreži X, dodajući uz to simbol srca i kratak video na kojem se vidi ogromna studentska povorka koja prolazi nekim putem kroz Srbiju. Prethodno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da su požar i pucnjava
Tužilac Stefanović: Ispred Skupštine se dogodilo ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti

Beta pre 24 minuta
Tužilaštvo: Pokušaj ubistva u Ćacilendu, uhapšen osumnjičeni

Bujanovačke pre 33 minuta
Studenti u blokadi: Naš put nikada nije bio put nasilja

N1 Info pre 28 minuta
Tužilac Stefanović: Ispred Skupštine se dogodilo ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti

Radio sto plus pre 8 minuta
Oglasili se studenti u blokadi nakon pucnjave u Ćacilendu

Pravda pre 19 minuta
Studenti se oglasili nakon pucnjave u „Ćacilendu“: „Naš put nikada nije bio put nasilja“

Nedeljnik pre 1 sat
VJT demantovalo Vučića: „Ovo je pokušaj ubistva“

Nedeljnik pre 38 minuta
Đilas u otvorenom pismu: Vučiću, ti si zver, ugrozio si bezbednost Marinike Tepić i njene porodice

N1 Info pre 28 minuta
Nova.rs: Smenjen dr Vladimir Arsenijević, načelnik u Urgentnom centru

N1 Info pre 33 minuta
UNS osudio pretnje redakciji N1, traže od nadležnih da kazne odgovorne

N1 Info pre 3 minuta
Tužilac Stefanović: Ispred Skupštine se dogodilo ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti

Beta pre 24 minuta
„Vučiću, ti si zver, ugrozio si bezbednost Marinike Tepić i njene porodice“

Nova pre 8 minuta