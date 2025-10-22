Da li će srpska privreda preživeti energetske udare koji stižu 1. januara? Rampa za gas, CBAM i nove kvote za čelik

Blic pre 37 minuta
Da li će srpska privreda preživeti energetske udare koji stižu 1. januara? Rampa za gas, CBAM i nove kvote za čelik

Od ponedeljka, nakon što je Savet EU usvojio nacrt Uredbe o zabrani tranzita ruskog gasa od 1. januara 2026. godine, nad Srbijom se nadvio još jedan crni oblak, koji može u značajnoj meri da ugrozi našu energetsku bezbednost. Pre toga naše nebo zatamnile su sankcije uvedene NIS-ali i nove kvote na izvoz čelika koje postavlja Evropska unija, a koje, iako najavljene, prati neočekivano velika carina od čak 50 odsto.

Ovako veliki udari za srpsku ekonomiju nisu mali, a ako se tome doda i to da od 1. januara na vrata srpskih kompanija koje proizvode čelik, aluminijum, cement, đubrivo i električnu energiju, iz Brisela će stići “čestitka” kojom će biti obavešteni da su i zvanično uvedene u sistem za naplatu prekogranične takse na emisije ugljen-dioksida, takozvanog CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), onda je jasno da je 1. januar Dan D za srpsku privredu, posebno energetiku.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

I Evropi je dosta: Marta Kos i Ursula fon der Lajen već drugi put građanima Srbije otkrivaju da ih predsednik i režim lažu

I Evropi je dosta: Marta Kos i Ursula fon der Lajen već drugi put građanima Srbije otkrivaju da ih predsednik i režim lažu

Nova pre 36 minuta
Press: Deset godina EU pruža energetsku ruku Srbiji, Srbija to prenebregava

Press: Deset godina EU pruža energetsku ruku Srbiji, Srbija to prenebregava

N1 Info pre 3 sata
Da li je Brisel našu zemlju ostavio na vetrometini

Da li je Brisel našu zemlju ostavio na vetrometini

Politika pre 3 sata
Evropska zabrana ruskog gasa: Da li je zabranjen i tranzit i kako će se snabdevati Evropa?

Evropska zabrana ruskog gasa: Da li je zabranjen i tranzit i kako će se snabdevati Evropa?

N1 Info pre 4 sati
Da li će Srbija potpisati novi aranžman o gasu sa Rusijom

Da li će Srbija potpisati novi aranžman o gasu sa Rusijom

Bloomberg Adria pre 4 sati
Naplata poreza na emisije gasova sa efektom staklene bašte

Naplata poreza na emisije gasova sa efektom staklene bašte

Mašina pre 5 sati
Brkić: Deset godina EU pruža energetsku ruku Srbiji, Srbija to prenebregava

Brkić: Deset godina EU pruža energetsku ruku Srbiji, Srbija to prenebregava

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBriselEUSrpska privreda

Svet, najnovije vesti »

Dete u parku pronašlo jednu od najotrovnijih pečuraka: Hitno zatvorena tri igrališta za decu: Posledice mogu biti smrtonosne

Dete u parku pronašlo jednu od najotrovnijih pečuraka: Hitno zatvorena tri igrališta za decu: Posledice mogu biti smrtonosne

Blic pre 22 minuta
Posle pompezne najave, ništa od Budimpešte, zasad: Zašto Trampov "recept za mir" iz Gaze ne deluje na Ukrajinu

Posle pompezne najave, ništa od Budimpešte, zasad: Zašto Trampov "recept za mir" iz Gaze ne deluje na Ukrajinu

Euronews pre 32 minuta
Da li će Tramp opet da psuje: Rute stiže u Belu kuću - neće biti konferencije za štampu!

Da li će Tramp opet da psuje: Rute stiže u Belu kuću - neće biti konferencije za štampu!

Pravda pre 32 minuta
I Evropi je dosta: Marta Kos i Ursula fon der Lajen već drugi put građanima Srbije otkrivaju da ih predsednik i režim lažu

I Evropi je dosta: Marta Kos i Ursula fon der Lajen već drugi put građanima Srbije otkrivaju da ih predsednik i režim lažu

Nova pre 36 minuta
Izrael odbacio savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o Pojasu Gaze

Izrael odbacio savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o Pojasu Gaze

N1 Info pre 13 minuta