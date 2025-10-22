Da li će srpska privreda preživeti energetske udare koji stižu 1. januara? Rampa za gas, CBAM i nove kvote za čelik

Od ponedeljka, nakon što je Savet EU usvojio nacrt Uredbe o zabrani tranzita ruskog gasa od 1. januara 2026. godine, nad Srbijom se nadvio još jedan crni oblak, koji može u značajnoj meri da ugrozi našu energetsku bezbednost. Pre toga naše nebo zatamnile su sankcije uvedene NIS-ali i nove kvote na izvoz čelika koje postavlja Evropska unija, a koje, iako najavljene, prati neočekivano velika carina od čak 50 odsto.

Ovako veliki udari za srpsku ekonomiju nisu mali, a ako se tome doda i to da od 1. januara na vrata srpskih kompanija koje proizvode čelik, aluminijum, cement, đubrivo i električnu energiju, iz Brisela će stići “čestitka” kojom će biti obavešteni da su i zvanično uvedene u sistem za naplatu prekogranične takse na emisije ugljen-dioksida, takozvanog CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), onda je jasno da je 1. januar Dan D za srpsku privredu, posebno energetiku.