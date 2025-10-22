"Demolirala ga je": Strašni sud - Miljana i Zorica Marković rekli svoje o Asminu i Aneli: Evo na čijoj su sad strani

Drama Aneli Ahmić i Asmina Durdžića glavna je tema danima.

Maja Marinković, Zorica Marković i Miljana Kulić danas su dale svoj zaključak o tome ko je u pravu. - Aneli je demolirala Asmina na današnjoj igri - rekla je Miljana. - Da - rekla je Zorica. - Ne, nije istina - rekla je Maja. - Ti si u sukobu s njom nisi realna - rekla je Miljana. - Demolirala ga - rekao je Uroš. - Ne slažem se, kraj priče - rekla je Maja. - Nisi realna uopšte - rekao je Uroš. - Došla sam da popušim cigaru, ne zanimaš me - rekla je Maja. - Majo