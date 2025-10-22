"Kad si Prestala da me: Voliš?" Janjuš nikad emotivnije se obratio Aneli, nije znala šta ju je snašlo, Luka počeo da menja boje

Blic
Ulazak Aneli Ahmić u "Elitu 9" napravio je pometnju među pojedinim takmičarima, budući da su obojica njena bivša partnera Marko Janjušević Janjuš i Asmin Durdžić u Beloj kući.

Janjuš je sada tokom "Igre istine" imao pitanja za Aneli, a koja su se ticala njihovog emotivnog odnosa. - Aneli, da li si volela mene ili Asmina? - upitao je Janjuš. - Tebe sam mnogo više volela nego Asmina i prebolela sam ga čim sam ušla u odnos s tobom - rekla je Aneli. Njega je zanimalo i kada je prestala njena ljubav prema njemu. - Kada si skroz prestala da me voliš? - upitao je zadrugar. - Prestala sam da te zaboravim kada sam ušla u odnos sa Lukom -
