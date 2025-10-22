"Kad si prestala da me voliš?" Janjuš se slomio pred Aneli, dok je Luka počeo da menja boje!

Alo pre 1 sat
"Kad si prestala da me voliš?" Janjuš se slomio pred Aneli, dok je Luka počeo da menja boje!

Janjuš je imao pitanja za Ahmićevu koja su se ticala njihovog emotivnog odnosa

Ulazak Aneli Ahmić u Elitu 9 izazvao je pometnju među pojedinim takmičarima, budući da su u Beloj kući prisutni njeni bivši partneri, Marko Janjušević Janjuš i Asmin Durdžić. Tokom "Igre istine", Janjuš je imao pitanja za Ahmićevu koja su se ticala njihovog emotivnog odnosa. - Aneli, da li si volela mene ili Asmina? - upitao ju je Marko. ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Kad si Prestala da me: Voliš?" Janjuš nikad emotivnije se obratio Aneli, nije znala šta ju je snašlo, Luka počeo da menja boje…

"Kad si Prestala da me: Voliš?" Janjuš nikad emotivnije se obratio Aneli, nije znala šta ju je snašlo, Luka počeo da menja boje

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kuća

Zabava, najnovije vesti »

Od tenkova do kodova – bitke 21. veka vode algoritmi

Od tenkova do kodova – bitke 21. veka vode algoritmi

Radar pre 1 sat
Omekšivač slabo miriše? Jedna greška je kriva za sve, a mnogi je prave kada peru veš!

Omekšivač slabo miriše? Jedna greška je kriva za sve, a mnogi je prave kada peru veš!

Kurir pre 1 sat
"Demolirala ga je" Miljana i Zorica raskrinkale Asmina, Uroš Stanić urnisao Maju

"Demolirala ga je" Miljana i Zorica raskrinkale Asmina, Uroš Stanić urnisao Maju

Alo pre 1 sat
"Kad si prestala da me voliš?" Janjuš se slomio pred Aneli, dok je Luka počeo da menja boje!

"Kad si prestala da me voliš?" Janjuš se slomio pred Aneli, dok je Luka počeo da menja boje!

Alo pre 1 sat
"Demolirala ga je": Strašni sud - Miljana i Zorica Marković rekli svoje o Asminu i Aneli: Evo na čijoj su sad strani

"Demolirala ga je": Strašni sud - Miljana i Zorica Marković rekli svoje o Asminu i Aneli: Evo na čijoj su sad strani

Blic pre 2 sata