"Kad si prestala da me voliš?" Janjuš se slomio pred Aneli, dok je Luka počeo da menja boje!

Janjuš je imao pitanja za Ahmićevu koja su se ticala njihovog emotivnog odnosa

Ulazak Aneli Ahmić u Elitu 9 izazvao je pometnju među pojedinim takmičarima, budući da su u Beloj kući prisutni njeni bivši partneri, Marko Janjušević Janjuš i Asmin Durdžić. Tokom "Igre istine", Janjuš je imao pitanja za Ahmićevu koja su se ticala njihovog emotivnog odnosa. - Aneli, da li si volela mene ili Asmina? - upitao ju je Marko. ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj