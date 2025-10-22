Komemoracija povodom smrti generala Nebojše Pavkovića sutra u Domu Vojske Srbije

Komemoracija povodom smrti generala Nebojše Pavkovića biće održana u sredu, 22. oktobra, sa početkom u 11 časova, u Domu Vojske Srbije, ulica Braće Jugovića 19, u Beogradu.

- Pozivaju se svi prijatelji, saborci i poštovaoci generala Pavkovića da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju počast preminulom - navodi se u saopštenju. General Nebojša Pavković biće sahranjen sutra u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. Sahrana će biti u 13.30 časova, a opelo u 13 časova, saopštila je porodica. General Nebojša Pavković preminuo je juče u Beogradu, u 79. godini. Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002.