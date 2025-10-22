Od pete žene zahtevao da... Detalji braka Pavkovića i Cece za koje javnost nije znala: Decu nisu imali zbog...

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Od pete žene zahtevao da... Detalji braka Pavkovića i Cece za koje javnost nije znala: Decu nisu imali zbog...

Veliki broj građana, saboraca i poštovalaca generala Nebojše Pavkovića došao je danas, 22. oktobra, u Aleju zaslužnih građana, da ga isprati na večni počinak.

Među brojnim ljudima, Telegraf je uslikao i poslednju, petu suprugu generala Pavkovića s kojim se oženio dok je bio u Hagu. Ceca Pavković došla je u crnini, a nakon što je izjavila saučešće porodici, izašla je iz crvke i stala sa Nebojšinim bliskim prijateljima. O njoj se gotovo ništa nije znalo, pa čak ni kako izgleda. Ceca je nešto mlađa od generala, a kako je rekla, on je insistirao da ona zadrži njegovo prezime. Kako saznajemo, Ceca je otkrila da se Pavković
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Bivšu Nebojše Pavkovića zvali generalica, otela mu 3 stana: Na sahrani teče Miloševića njena ćerka napravila skandal

Bivšu Nebojše Pavkovića zvali generalica, otela mu 3 stana: Na sahrani teče Miloševića njena ćerka napravila skandal

Mondo pre 3 sata
Sahranjen general Nebojša Pavković uz vojne počasti u Aleji zaslužnih građana

Sahranjen general Nebojša Pavković uz vojne počasti u Aleji zaslužnih građana

Serbian News Media pre 3 sata
General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

RTV pre 5 sati
Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Slobodna Evropa pre 4 sati
Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana

Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana

N1 Info pre 6 sati
Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom Groblju

Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom Groblju

Danas pre 5 sati
Na sahrani Pavkovića i bivša voditeljka koja mu je uzela 3 stana: Decenijama se krila, evo kako sad izgleda

Na sahrani Pavkovića i bivša voditeljka koja mu je uzela 3 stana: Decenijama se krila, evo kako sad izgleda

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HagNebojša PavkovićGeneral

Feljton, najnovije vesti »

Od pete žene zahtevao da... Detalji braka Pavkovića i Cece za koje javnost nije znala: Decu nisu imali zbog...

Od pete žene zahtevao da... Detalji braka Pavkovića i Cece za koje javnost nije znala: Decu nisu imali zbog...

Telegraf pre 2 sata
Bivšu Nebojše Pavkovića zvali generalica, otela mu 3 stana: Na sahrani teče Miloševića njena ćerka napravila skandal

Bivšu Nebojše Pavkovića zvali generalica, otela mu 3 stana: Na sahrani teče Miloševića njena ćerka napravila skandal

Mondo pre 3 sata
Sahranjen general Nebojša Pavković uz vojne počasti u Aleji zaslužnih građana

Sahranjen general Nebojša Pavković uz vojne počasti u Aleji zaslužnih građana

Serbian News Media pre 3 sata
General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

RTV pre 5 sati
Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Slobodna Evropa pre 4 sati