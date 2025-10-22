Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana

Bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije general Nebojša Pavković sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, sahrani Nebojše Pavkovića prisustvovali su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Na sahrani su bili i ministri u Vladi Srbije, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, članovi boračkih udruženja, saborci, prijatelji i predstavnici javnog života. Pavković je umro u ponedeljak u 79. godini u Beogradu.