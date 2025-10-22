Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana

Bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije general Nebojša Pavković sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, sahrani Nebojše Pavkovića prisustvovali su ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Na sahrani su bili i ministri u Vladi Srbije, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, članovi boračkih udruženja, saborci, prijatelji i predstavnici javnog života. Pavković je umro u ponedeljak u 79. godini u Beogradu.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

RTV pre 33 minuta
Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Slobodna Evropa pre 13 minuta
Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom Groblju

Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom Groblju

Danas pre 1 sat
Potresni prizori na Novom groblju: General Nebojša Pavković sahranjen uz počasnu paljbu

Potresni prizori na Novom groblju: General Nebojša Pavković sahranjen uz počasnu paljbu

Mondo pre 2 sata
Na sahrani Pavkovića i bivša voditeljka koja mu je uzela 3 stana: Decenijama se krila, evo kako sad izgleda

Na sahrani Pavkovića i bivša voditeljka koja mu je uzela 3 stana: Decenijama se krila, evo kako sad izgleda

Mondo pre 2 sata
Održana komemoracija Nebojši Pavkoviću

Održana komemoracija Nebojši Pavkoviću

N1 Info pre 3 sata
Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju (foto)

Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju (foto)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeJugoslavijaNebojša PavkovićBratislav GašićVojska SrbijeBratislava

Feljton, najnovije vesti »

General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

RTV pre 33 minuta
Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Slobodna Evropa pre 13 minuta
Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana

Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana

N1 Info pre 1 sat
Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom Groblju

Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom Groblju

Danas pre 1 sat
Na sahrani Pavkovića i bivša voditeljka koja mu je uzela 3 stana: Decenijama se krila, evo kako sad izgleda

Na sahrani Pavkovića i bivša voditeljka koja mu je uzela 3 stana: Decenijama se krila, evo kako sad izgleda

Mondo pre 2 sata