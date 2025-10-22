General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

BEOGRAD - Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba general Nebojša Pavković sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

General je sahranjen uz najviše vojne počasti - ispraćen je uz počasnu paljbu i orkestar Garde Vojske Srbije. Sahrana je počela opelom u grobljanskoj crkvi, odakle ga je u povorci do Aleje zaslužnih velikana ispratio veliki broj građana. Sahrani su prisustvovali članovi porodice generala Pavkovića, njegovi ratni drugovi i saborci, penzionisani generali i oficiri JNA, VJ i Vojske Srbije: Vladimir Lazarević, Ljubinko Đurković, Veselin Šljivančanin, Ljubiša Diković,