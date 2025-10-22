General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

BEOGRAD - Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba general Nebojša Pavković sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

General je sahranjen uz najviše vojne počasti - ispraćen je uz počasnu paljbu i orkestar Garde Vojske Srbije. Sahrana je počela opelom u grobljanskoj crkvi, odakle ga je u povorci do Aleje zaslužnih velikana ispratio veliki broj građana. Sahrani su prisustvovali članovi porodice generala Pavkovića, njegovi ratni drugovi i saborci, penzionisani generali i oficiri JNA, VJ i Vojske Srbije: Vladimir Lazarević, Ljubinko Đurković, Veselin Šljivančanin, Ljubiša Diković,
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Bivšu Nebojše Pavkovića zvali generalica, otela mu 3 stana: Na sahrani teče Miloševića njena ćerka napravila skandal

Bivšu Nebojše Pavkovića zvali generalica, otela mu 3 stana: Na sahrani teče Miloševića njena ćerka napravila skandal

Mondo pre 9 minuta
Sahranjen general Nebojša Pavković uz vojne počasti u Aleji zaslužnih građana

Sahranjen general Nebojša Pavković uz vojne počasti u Aleji zaslužnih građana

Serbian News Media pre 25 minuta
Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Slobodna Evropa pre 1 sat
Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana

Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana

N1 Info pre 3 sata
Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom Groblju

Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom Groblju

Danas pre 2 sata
Potresni prizori na Novom groblju: General Nebojša Pavković sahranjen uz počasnu paljbu

Potresni prizori na Novom groblju: General Nebojša Pavković sahranjen uz počasnu paljbu

Mondo pre 4 sati
Na sahrani Pavkovića i bivša voditeljka koja mu je uzela 3 stana: Decenijama se krila, evo kako sad izgleda

Na sahrani Pavkovića i bivša voditeljka koja mu je uzela 3 stana: Decenijama se krila, evo kako sad izgleda

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOVlada SrbijeJNAJugoslavijaVladimir LazarevićNebojša PavkovićLjubiša DikovićNikola SelakovićBratislav GašićVojska SrbijeBratislava

Feljton, najnovije vesti »

Bivšu Nebojše Pavkovića zvali generalica, otela mu 3 stana: Na sahrani teče Miloševića njena ćerka napravila skandal

Bivšu Nebojše Pavkovića zvali generalica, otela mu 3 stana: Na sahrani teče Miloševića njena ćerka napravila skandal

Mondo pre 9 minuta
Sahranjen general Nebojša Pavković uz vojne počasti u Aleji zaslužnih građana

Sahranjen general Nebojša Pavković uz vojne počasti u Aleji zaslužnih građana

Serbian News Media pre 25 minuta
General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

General Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju

RTV pre 2 sata
Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Državne počasti u Beogradu za ratnog zločinca

Slobodna Evropa pre 1 sat
Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana

Nebojša Pavković sahranjen u Aleji zaslužnih građana

N1 Info pre 3 sata