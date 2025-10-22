(Mapa) stiže najtopliji dan: Posle 25 u plusu, drastičan pad temperature i puno kiše! Detaljna prognoza za nedelju ekstrema

Česti vremenski preokreti u toku jednog ili više dana postali su svakodnevica, a do kraja ove sedmice imaćemo priliku da se uverimo da je posle sunčanog dana i +25 stepeni moguć i veći preokret sa kišom i pljuskovima. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će u sredu i četvrtak biti toplo, dok od petka počinje svežije vreme sa čestom pojavom kiše. Na snazi su upozorenja zbog dve potencijalno opasne pojave - jak vetar i velika količina padavina.

U sredu ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se uz više oblačnosti ponegde očekuje i slaba kiša. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 na istoku do 22 stepeni na zapadu - Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke