Sunčano s povremenom kišom: Temperatura do 22 stepena, a od vikenda zahlađenje

Glas juga pre 57 minuta
Sunčano s povremenom kišom: Temperatura do 22 stepena, a od vikenda zahlađenje

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje biće više oblaka, pa se ponegde može očekivati i slaba kiša.

Vetar će biti slab do umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južnog i jugoistočnog pravca. Najniža temperatura biće od 2 do 11 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati od 16 stepeni na istoku do 22 stepena na zapadu Srbije. Vremenska prognoza za Niš (22.10.2025.) U Nišu će sutra preovlađivati umereno oblačno vreme, a sredinom dana moguća je povremena slaba kiša. Duvaće slab južni vetar. Najniža temperatura biće oko 8 stepeni, dok će se
Vreme danas: Jutro maglovito, tokom dana umereno oblačno

Nedeljnik pre 1 sat
Pljuštaće! Evo kada stižu olaci sa kišom, biće i pljuskova sa grmljavinom

Telegraf pre 37 minuta
Danas pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, temperatura oko 20 stepeni

N1 Info pre 1 sat
"Ovog datuma sneg i u nižim krajevima": Ristić najavio najhladniju zimu u poslednjih 20 godina

Mondo pre 2 sata
Poslednji lep dan ove nedelje Sunce se promalja kroz oblake od petka pad temperature

Dnevnik pre 2 sata
Danas smena oblaka i sunca, temperatura do 22

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Stiže nam naoblačenje, pljuštaće! Oglasio se RHMZ, javili kad se vreme kvari

Alo pre 2 sata
Ključne reči

NišBanatVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Okupljanje svih zborova širom Novog Sada u nedelju u pet do 12

Moj Novi Sad pre 24 minuta
Vreme danas: Jutro maglovito, tokom dana umereno oblačno

Nedeljnik pre 1 sat
Za dan rođeno 27 beba, među njima dva para bliznanaca

NoviSad.com pre 1 sat
"Zaleteo se na mene iz sve snage i gurnuo me": Novosađanka ostala u šoku nakon incidenta na ulici, objavila i snimak, a onda…

Blic pre 53 minuta
Stevanu Mavrenskom je salaš u Melencima bio sve na svetu, a sad je došlo vreme da se rastanu

Zrenjaninski pre 1 sat