Sunčano s povremenom kišom: Temperatura do 22 stepena, a od vikenda zahlađenje

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje biće više oblaka, pa se ponegde može očekivati i slaba kiša.

Vetar će biti slab do umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južnog i jugoistočnog pravca. Najniža temperatura biće od 2 do 11 stepeni, dok će se najviša dnevna kretati od 16 stepeni na istoku do 22 stepena na zapadu Srbije. Vremenska prognoza za Niš (22.10.2025.) U Nišu će sutra preovlađivati umereno oblačno vreme, a sredinom dana moguća je povremena slaba kiša. Duvaće slab južni vetar. Najniža temperatura biće oko 8 stepeni, dok će se