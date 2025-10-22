Danas pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, temperatura oko 20 stepeni
N1 Info pre 3 sata | Sara Botić
Danas nad Balkanom pretežno sunčano i toplo vreme za ovo doba godine.
Zaslužan je jugozapadni vazduh koji struji preko regiona, pa će temperatura biti oko 20 stepeni. Trentuno je na severu vedro, na jugu oblačno, a slaba kiša pada ponegde na zapadu. Danas će biti pretežno suvo u većem delu zemlje, uz smenu sunca I oblaka. Na jugozapadu Srbije će biti oblačno I očekuju se padavine. Vetar i danas jugoistočni, slab do umeren, pojačan u košavskom području, u Banatu I Pomoravlju. Maksimalna temperatura će biti iznad proseka. Očekujemo