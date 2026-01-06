Danas je Badnji dan - OVE običaje bi trebalo svi da ispoštuju

Badnji dan je jedan od najlepših i najsadržajnijih praznika u hrišćanskoj tradiciji.

On predstavlja poslednji dan Božićnog posta i neposrednu pripremu za proslavu rođenja Isusa Hrista. Ime mu potiče od reči „bdeti“, jer se uoči Božića nekada bdilo i s nestrpljenjem iščekivala radosna vest. Za ovaj dan vezan je neverovatan broj običaja i narodnih verovanja koji vuku korene iz daleke prošlosti, spajajući hrišćansku duhovnost sa starim narodnim tradicijama. Sečenje i unošenje Badnjaka Svečanost počinje u rano jutro, pre izlaska sunca, kada domaćin sa