Badnji dan i Badnje veče – tradicija, običaji i značenje badnjaka i slame

Pravoslavni vernici koji Božić slave po julijanskom kalendaru obeležavaju Badnji dan i Badnje veče, poslednji dan Božićnog posta i uvod u proslavu najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića, kojim se slavi rođenje Isusa Hrista. Obeležavaju se tradicionalnim unošenjem i paljenjem badnjaka, liturgijama i porodičnim okupljanjem oko posne trpeze. Badnjak i slama simbolišu molitvu, zajedništvo i blagostanje u narednoj godini.

Badnji dan je poslednji dan Božićnog posta i važan porodični praznik. Na Badnje veče porodica se okuplja oko posne trpeze i zajedno dočekuje praznik rođenja Hristovog, simbolizujući sreću i slogu. Pripreme za ovaj praznik počinju 40 dana pre 7. januara, Božićnim postom, koji predstavlja pročišćenje duha i tela. U ranu zoru, pucanjem iz pušaka i prangija obeležava se odlazak po badnjak – mlado hrastovo ili cerovo drvo. Seku ga isključivo muškarci, obično domaćin i