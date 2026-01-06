Na Badnji dan u Šumadiji se tradicionalno ide po badnjak i peče se Božićna pečenica

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Badnji dan, kada se po tradiciji i običajima odlazi u šumu po badnjak, koji se uveče unosi u kuću.

U domaćinstvu porodice Marković iz Gornje Trnave kod Topole običaji se prenose sa kolena na koleno, a konkretno u njihovoj porodici po badnjak se ide u popodnevnim satima, kada se završi pečenje Božićne pečenice, koja se priprema već ranom zorom, na Badnji dan. Običaj je da na današnji dan muški članovi porodice okreću prase na ražnju, dok domaćice pripremaju posnu trpezu za večeru, koja se postavlja nakon unošenja badnjaka u kuću. “Uveče se pali badnjak i unosi se