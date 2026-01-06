Danas je Badnji dan

Sečanj info pre 2 sata
Danas je Badnji dan

Dan uoči Božića, 6. januara, zove se Badnji dan. Naziv je dobio po tome što se toga dana seče badnjak i unosi u kuću. Sa ovim danom počinje Božićno slavlje. Ujutro rano, već u zoru, pucanjem iz pušaka i prangija objavljuje se polazak u šumu po badnjak. Čim svane, loži se vatra i pristavlja se uz nju pečenica. Žene u kući mese božićne kolače, torte, pripremaju trpezu za Božić.

Sa ovim danom počinje Božićno slavlje. Ujutro rano, već u zoru, pucanjem iz pušaka i prangija objavljuje se polazak u šumu po badnjak. Čim svane, loži se vatra i pristavlja se uz nju pečenica. Žene u kući mese božićne kolače, torte, pripremaju trpezu za Božić. Šta je badnjak? Badnjak je obično mlado, hrastovo ili cerovo drvo (u nekim krajevima jelovo ili borovo), koje se na Badnji dan ujutro rano seče i donosi pred kuću. Uveče, uoči Božića, badnjak se preseca i
Otvori na secanjinfo.rs

Povezane vesti »

Badnji dan i Badnje veče – tradicija, običaji i značenje badnjaka i slame

Badnji dan i Badnje veče – tradicija, običaji i značenje badnjaka i slame

RTS pre 56 minuta
Kako se pozdravljamo na Badnji dan: Neki običaji se zaboravljaju

Kako se pozdravljamo na Badnji dan: Neki običaji se zaboravljaju

B92 pre 2 sata
Sa badnjakom samo u crkvu, nikako u goste - Koje sve običaje treba ispoštovati na Badnji dan i zašto

Sa badnjakom samo u crkvu, nikako u goste - Koje sve običaje treba ispoštovati na Badnji dan i zašto

Blic pre 2 sata
Badnji dan

Badnji dan

Stav.life pre 3 sata
Danas je Badnji dan

Danas je Badnji dan

OK radio pre 5 sati
Danas je Badnji dan - OVE običaje bi trebalo svi da ispoštuju

Danas je Badnji dan - OVE običaje bi trebalo svi da ispoštuju

InfoKG pre 5 sati
Čestitke za Badnji dan i Badnje veče koje se danas razmenjuju po Srbiji: „Sveto drvo kuću krasi, da od svakog zla je spasi“…

Čestitke za Badnji dan i Badnje veče koje se danas razmenjuju po Srbiji: „Sveto drvo kuću krasi, da od svakog zla je spasi“

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BorovoBožićBadnji dan

Vojvodina, najnovije vesti »

Predsednica Slovenije raspisala parlamentarne izbore za 22. mart

Predsednica Slovenije raspisala parlamentarne izbore za 22. mart

N1 Info pre 11 minuta
Sudbina ovih sanki nije zapečaćena? Nekome postale višak, nekome će možda doneti radost

Sudbina ovih sanki nije zapečaćena? Nekome postale višak, nekome će možda doneti radost

Dnevnik pre 1 minut
Žitelji novosadskog naselja Adice u strahu: Nepoznati muškarac prilazi devojčicama, obraća im se na stranom jeziku

Žitelji novosadskog naselja Adice u strahu: Nepoznati muškarac prilazi devojčicama, obraća im se na stranom jeziku

Dnevnik pre 1 minut
Važno upozorenje RHMZ: U naredna 24 sata padavine će da pojačaju, pašće još 15 centimetara snega

Važno upozorenje RHMZ: U naredna 24 sata padavine će da pojačaju, pašće još 15 centimetara snega

Dnevnik pre 26 minuta
Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar raspisala opšte izbore za 22. mart

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar raspisala opšte izbore za 22. mart

Euronews pre 17 minuta