Pljačkaše luvra ova greška može da košta 88 miliona: Izveli istorijsku pljačku usred bela dana, u svemu im pomagala osoba iz muzeja?!

Šteta od krađe dragulja iz muzeja Luvr prošlog vikenda iznosi oko 88 miliona evra, izjavila je danas pariska tužiteljka Lor Beko.

''To je izuzetno spektakularna suma, ali se ne može izraziti kolika je to istorijska šteta'', rekla je Beko, a prenosi Figaro. Ona je ocenila da lopovi neće zaraditi tih 88 miliona evra, pogotovo ne ako budu došli na ''izuzetno glupu ideju'' da pretope nakit. ''Možemo se nadati da će razmisliti i da neće uništiti dragulje bez razloga'', navela je Bekuo. Kad je reč o istrazi, ona je potvrdila da se analiziraju svi otisci prstiju sa mesta zločina, navodeći da postoji