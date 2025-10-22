Pobegao iz pritvora ispred suda! Policija napadača iz Obrenovca tražila više od godinu dana: Iz zatvora ga dovezli na suđenje, on iscenirao pad niz stepenice i nestao!

Blic pre 30 minuta
Pobegao iz pritvora ispred suda! Policija napadača iz Obrenovca tražila više od godinu dana: Iz zatvora ga dovezli na suđenje…

Za Vukom Milićem (39) koji je uhapšen zbog sumnje da je nožem napao bivšu partnerku, policija je tragala od ranije, budući da je početkom septembra 2024.godine, kada je doveden na suđenje iz pritvora, pobegao iz Osnovnog suda u Obrenovcu glumeći da mu je pozlilo, saznaje "Blic".

Kako saznajemo, za Milićem su bile raspisane najmanje dve poternice i najmanje mu je u dva predmeta bio određen pritvor. Naime, za Vukom Milićem, policija je tragala od ranih jutarnjih sati 21.oktobra kada je, kako se sumnja, nožem napao svoju bivšu partnerku. Nakon nekoliko sati bekstva, Milić je uhapšen u okolini Obrenovca. Milić je, prema našim saznanjima, dobro poznat policiji. Za Milićem, policija je tragala od početka septembra 2024.godine. Tada je Milić
"Bežala je kod komšije da se spasi": Komšije opisale dramatične detalje užasa u Obrenovcu: "Imaju dete od 14 meseci"

Blic pre 8 sati
Obrenovac

