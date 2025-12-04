Taksista poginuo zbog bahatog blokadera, žena u teškom stanju: Sve poznate informacije o užasu u Novom Sadu

Alo pre 1 sat
Taksista poginuo zbog bahatog blokadera, žena u teškom stanju: Sve poznate informacije o užasu u Novom Sadu

Taksista Boro Kuzmanović poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu 1. decembra, kada je 25-godišnji vozač automobila "BMW" prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi koji je išao iz suprotnog smera.

U toj nesreći tri osobe su teško, a jedna je lakše povređena. Podsetimo, uponedeljak oko 22 časa, u Novom Sadu, u Jevrejskoj ulici broj 11, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovao auto „BMV“ i taksi vozilo. Tada je prva stigla informacija da su vozač taksi vozila Kuzmanović Boro (53) i njegov putnik A.O. (24) su zadobili teške telesne povrede, nakon čega su prebačeni na Odeljenju reanimacije. I uprkos borbi lekara za njegov život, oko 01,35 časova od
