Velike, prirodne grudi u prvom planu: Pobednica rijalitija se snimala na bazenu - skroz se opustila, ne mari za znatiželjne poglede (foto)

Nekadašnja voditeljka i pobednica "Zadruge 1" Kija Kockar ne nalazi se u Srbiji, a sad se oglasila sa jednog bazena, gde uživa punim plućima.

Pokazala je kako se opušta u vodi, a u prvom planu su bile njene velike, prirodne grudi. Kija se snimala dok je slušala pesmu američke pevačice Tejlor Svift, dok se komentarima ispod ove njene objave na Instagramu ne vidi kraj. Nije marila za znatiželjne poglede, pa je sve vreme pevala, te je jasno da joj je sve potaman. Kija Kockar je, podsetimo, nedavno podelila na društvenim mrežama fotku koja je odmah pokrenula lavinu poruka. Nju smo videli kako ulazi u reku,