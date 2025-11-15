Aneli Ahmić u suzama! Intimni snimak preti da je uništi, za sve je kriv Luka, rasula se u komade!

Drama koja trese rijaliti

U toku je emisija "Pitanja novinara", u kojoj je voditelj Darko Tanasijević porazgovarao sa Aneli Ahmić o intimnom snimku u kojem se pojavljuje sa Lukom Vujovićem. Luka je tokom razgovora pokušavao da zataška istinu o ovom snimku, što je navelo Aneli da konačno progovori i iznese svoju stranu priče. Detalji njenog izlaganja otkrivaju okolnosti u kojima je snimak nastao, kao i razloge zbog kojih je odlučila da se oglasi pred javnošću, a reakcije gledalaca i medija