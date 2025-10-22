Kos pozvala na mir sa obe strane: U EP o Srbiji, padu nadstrešnice i studentskim protestima, glasanje o rezoluciji sutra

Na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta (EP) održava se rasprava o političkoj krizi u Srbiji, padu nadstrešnice i studentskim protestima.

Glasanje o rezoluciji će se održati sutra. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos navela je da građani Srbije već gotovo godinu dana, vođeni studentima, protestuju zbog korupcije, nedostatka demokratije i slobode medija. „Policija je uglavnom poštovala pravo na okupljanje, ali je bilo i slučajeva prekomerne upotrebe sile prema demonstrantima i novinarima. Osuđujemo i sve činove mržnje od strane demonstranata i pozivamo na mir s obe strane“, poručila je Kos. Ona