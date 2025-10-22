Požar i pucnjava u Ćacilendu: Jedna osoba ranjena, Vučić najavio vanredno obraćanje (VIDEO)

Danas pre 30 minuta  |  V. A.
Požar i pucnjava u Ćacilendu: Jedna osoba ranjena, Vučić najavio vanredno obraćanje (VIDEO)

U šatorskom naselju ispred Skupštine Srbije, poznatijem kao Ćacilend, izbio je požar, a čula se i pucnjava.

Jedna osoba je povređena, jedna uhapšena, a predsednik Aleksandar Vučić najavio je vanredno obraćanje. Prema nezvaničnim informacijama do pucnjave je došlo u jednom od šatora, kada je jedna osoba ispalila više hitaca u drugu, pogodivši je u nogu. Povređeni u pucnjavi je prevežen u Urgentni centar, a policija je privela napadača, nezvanično saznaje Danas. Snimak požara inicijalno je objavio Dobrica Veselinović, odbornik Zeleno-levog fronta na svom X nalogu.
