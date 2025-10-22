Jedna osoba ranjena, a jedna uhapšena ispred Skupštine: Muškarac (70) pucao, zapalio šator, pa bacio metke u vatru

Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se dogodila danas oko 10.10 sati kada je izbio požar u kampu kod Narodne skupštine.

V. A. (70) uhapšen je ispred Skupštine Srbije zbog sumnje da je pucao i ranio M. B. (57). Kako se saznaje, sumnja se da je uhapšeni V. A. je pucao, potom zapalio jedan šator ispred Skupštine u i bacio šaku metaka u vatru. M. B. je navodno ranjen u butinu i nije životno ugrožen. Kako se saznaje, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izašao je na uviđaj na licu mesta. BONUS VIDEO: ( Kurir/Mondo)