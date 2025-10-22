Stalne članice Saveta bezbednosti UN različito o stanju na Kosovu, odnosima Beograda i Prištine i misiji UNMIK

Danas pre 4 sati  |  Beta
Stalne članice Saveta bezbednosti UN različito o stanju na Kosovu, odnosima Beograda i Prištine i misiji UNMIK

Predstavnici stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) večeras su na sednici u Njujorku izneli poznate, različite stavove o stanju na Kosovu, odnosima Beograda i Prištine i daljem radu Misije UN na Kosovu (UNMIK).

Tokom rasprave na sednici SB UN, na kojoj je razmatran novi izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu UNMIK-a, Francuska i Velika Britanija su pozvale Srbiju da procesuira sve odgovorne za oružani sukob u selu Banjska u septembru 2023. godine. Predstavnik SAD u UN ponovio je poznat stav Vašingtona da UNMIK treba ukinuti, navodeći da na Kosovu nema bezbednosne krize i da ta misija više nema ulogu u upravljanju tom teritorijom. On je rekao da SAD
