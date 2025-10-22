"Nisam želeo uzaludan sastanak": Tramp otkrio zašto odlaže razgovore sa Putinom u Budimpešti

Donald Tramp izjavio je da ne želi „uzaludan sastanak“ nakon što je plan da se održe razgovori licem u lice sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini stavljen na čekanje.

Američki predsednik je nagovestio da je ključna prepreka ostalo odbijanje Moskve da prekine borbe duž trenutne linije fronta, navodeći to u obraćanju iz Bele kuće u utorak. Ranije je zvaničnik Bele kuće rekao da „nema planova“ za sastanak Trampa i Putina „u skorijoj budućnosti“, nakon što je Tramp u četvrtak izjavio da će se njih dvojica sastati u Budimpešti u roku od dve nedelje. Ključne razlike između američkih i ruskih predloga za mir postale su sve jasnije ove