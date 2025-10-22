CNN: Samita Trampa i Putina neče biti ‘u bliskoj budućnosti’

Ohladile su se nade predsednika SAD Donalda Trampa da će brzo doći do samita sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a neimenovani zvaničnik Trampove administracije izjavio je večeras za Si-En-En (CNN) da „nema planova“ za samit dvojice lidera „u bliskoj budućnosti“.

Do ove promene došlo je nakon što je Tramp rekao da će se on i Putin sastati „u roku od oko dve nedelje, prilično brzo“ nakon telefonskog razgovora koji su imali u četvrtak. Sada se čini da je taj vremenski okvir za održavanje sastanka malo verovatan. Tramp je takođe imao izjavu da su se SAD i Rusija „dogovorile da se sledeće nedelje održi sastanak naših savetnika na visokom nivou“, a zvaničnici su očekivali da će se američki državni sekretar Marko Rubio sastati