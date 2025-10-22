Simić: Nema nikakvog dijaloga o integraciji zdravstva, prosvete i infrastrukture

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da nema nikakvog dijaloga o integraciji zdravstva, prosvete i infastrukture, o čemu je govorila Donika Gervala-Švarc na sednici Saveta bezbednosti UN. "Jasno i glasno, nema nikakvog dijaloga o integraciji zdravstva, prosvete i infastrukture - o čemu je trabunjala Gervala u UN.

To što ona i njen šef Kurti ćaskaju sa Nenadom Rašićem srpski narod apsolutno ne zanima, jer je mišljenje o Rašiću srpski narod jasno pokazao na izborima 9. februara, ali i 12. oktobra", naveo je Simić na Instagramu. Ministarka spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija Donika Gervala-Švarc juče je na sednici SB UN iznela tvrdnju da je u toku "ozbiljan dijalog" sa Srbima u opštinama na severu KiM o tome kako će zdravstvo, obrazovanje i infrastruktura