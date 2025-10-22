Nba liga je počela spektakularno: Dončiće neverovatan u porazu Lejkersa!

Hot sport pre 1 sat
Nba liga je počela spektakularno: Dončiće neverovatan u porazu Lejkersa!

Dva sjajna duela! Golden Stejt Voriorsi su otvorili sezonu 2025/26 u NBA ligi pobedom nad Los Anđeles Lejkersima rezultatom 119:109 u Crypto.com Areni.

Iako su Lejkersi igrali bez Lebrona Džejmsa zbog išijasa, Luka Dončić je predvodio goste sa impresivnih 43 poena, 12 skokova i 9 asistencija, ali to nije bilo dovoljno da zaustavi Voriorse. Luka lit it up in his 1st @Lakers opening night: 43 PTS (career-high for a season opener) 12 REB 9 AST 2 STL 1 BLK Dončić joins Kobe Bryant (2007) and Elgin Baylor (1959) as the only Lakers to record 40+ PTS in a season opener pic.twitter.com/yP3lef4lnP — NBA (@NBA) October 22,
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Oklahoma posle dva produžetka pobedila Hjuston na startu NBA lige

Oklahoma posle dva produžetka pobedila Hjuston na startu NBA lige

Sportski žurnal pre 39 minuta
Golden Stejt savladao la Lejkerse, Jezerdžijama malo i 43 Lukina poena

Golden Stejt savladao la Lejkerse, Jezerdžijama malo i 43 Lukina poena

Sportski žurnal pre 29 minuta
Dončić kao Kobi VIDEO

Dončić kao Kobi VIDEO

B92 pre 5 minuta
Dva produžetka u Oklahomi - Šej sačuvao šampiona od strašnog Šenguna VIDEO

Dva produžetka u Oklahomi - Šej sačuvao šampiona od strašnog Šenguna VIDEO

B92 pre 5 minuta
Veliko priznanje za Topića uoči starta sezone (VIDEO)

Veliko priznanje za Topića uoči starta sezone (VIDEO)

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Dončić ne može sam, Golden Stejt srušio Lejkerse

(VIDEO) Dončić ne može sam, Golden Stejt srušio Lejkerse

Sport klub pre 1 sat
Nova sezona – stari Dončić /video/

Nova sezona – stari Dončić /video/

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBALos AnđelesTwitter

Sport, najnovije vesti »

Aleksej Pokuševski – nezadovoljan igrač, nezadovoljan Partizan

Aleksej Pokuševski – nezadovoljan igrač, nezadovoljan Partizan

Sport klub pre 49 minuta
Raspad pred meč sa Zvezdom - Baskonija i Šamanić raskinuli saradnju

Raspad pred meč sa Zvezdom - Baskonija i Šamanić raskinuli saradnju

RTS pre 24 minuta
Baskonija u debelim problemima pred Zvezdu, raskid sa centrom iz privatnih razloga!

Baskonija u debelim problemima pred Zvezdu, raskid sa centrom iz privatnih razloga!

Sportske.net pre 24 minuta
Zvezda krenula put Portugala bez jednog od najboljih

Zvezda krenula put Portugala bez jednog od najboljih

Sportske.net pre 9 minuta
Srbija samo kroz kvalifikacije može da ima predstavnika u Parizu

Srbija samo kroz kvalifikacije može da ima predstavnika u Parizu

Danas pre 59 minuta