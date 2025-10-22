Nba liga je počela spektakularno: Dončiće neverovatan u porazu Lejkersa!

Dva sjajna duela! Golden Stejt Voriorsi su otvorili sezonu 2025/26 u NBA ligi pobedom nad Los Anđeles Lejkersima rezultatom 119:109 u Crypto.com Areni.

Iako su Lejkersi igrali bez Lebrona Džejmsa zbog išijasa, Luka Dončić je predvodio goste sa impresivnih 43 poena, 12 skokova i 9 asistencija, ali to nije bilo dovoljno da zaustavi Voriorse. Luka lit it up in his 1st @Lakers opening night: 43 PTS (career-high for a season opener) 12 REB 9 AST 2 STL 1 BLK Dončić joins Kobe Bryant (2007) and Elgin Baylor (1959) as the only Lakers to record 40+ PTS in a season opener pic.twitter.com/yP3lef4lnP — NBA (@NBA) October 22,