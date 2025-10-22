Pred Srbijom najveći energetski izazov: Obezbeđen gas za ovu zimu, traži se rešenje za budućnost

Odluka Evropske unije da zabrani tranzit ruskog gasa preko teritorije EU ka trećim zemljama, koja stupa na snagu 1. januara 2026. godine (s prelaznim periodom za postojeće ugovore do 1. januara 2028) biće veoma nepovoljna po srpsku privredu i građane, s obzirom na to da je Srbija energetski zavisna zemlja, smatraju poznavaoci ekonomskih prilika u Srbiji. Predsednik Skupštine Udruženja za gas Vojislav Vuletić ističe za Kurir da je Srbija energetski zavisna i da mora