Ovo su srpske alternative za ruski gas: Kako Bugarska zatvara jedan, a proširuje drugi gasovod i da li je spas u Rumuniji?

Nedeljnik pre 1 sat
Evropska unija je donela odluku o postepenom ukidanju uvoza ruskog prirodnog gasa, sa konačnim rokom postavljenim za 1. januar 2028. godine.

Iako postoje tumačenja sa ruske strane i stručnjaka da bi, po ovoj Uredbi, Srbija mogla da koristi ruski gas sve dok ne postane članica EU, najave koje dolaze iz Bugarske govore da bi ova zemlja mogla da obustavi tranzit za Srbiju. Ukoliko bi Bugarska uspela u svojoj nameri, Srbija, slično kao i u sadašnjoj situaciji sa naftom, ne bi nikako uspela da uveze količine koje su potrebne za nesmetano snabdevanje gasom, čak i ako uspe da dobije dugoročni ugovor sa
