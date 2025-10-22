Rodrigao veruje u pobedu: Tehnički zahtevan meč, znamo kako da stignemo do cilja...

Kurir pre 29 minuta
Rodrigao veruje u pobedu: Tehnički zahtevan meč, znamo kako da stignemo do cilja...
Dan uoči meča održana je konferencija za medije na kojoj je pored trenera crveno-belih Vladana Milojevića govorio i brazilski defanzivac Rodrigao. "Znamo da će utakmica protiv Brage zahtevati puno od nas što se tiče tehnike, ali nadamo se da će naš tim stići do cilja. Igrao sam tri puta protiv Brage i nisam nijednom pobedio, ali sada sam sa drugom ekipom i nadam se prvoj pobedi", rekao je Rodrigao. Uporedio je Porto i Bragu.. "Braga igra više kolektivno, dok je
