U toku velika akcija UKP, na više od 30 lokacija - povezana sa pripadnicima vračarskog klana

N1 Info pre 1 sat  |  RTS
U toku velika akcija UKP, na više od 30 lokacija - povezana sa pripadnicima vračarskog klana

U toku je velika akcija UKP-a hapšenja sa specijalcima SAJ-a na više od 30 lokacija, saznaje RTS.

Sinhronizovana opsežna akcija pripadnika UKP-a usmerena je na suzbijanju organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela, saznaje RTS. Kako Tanjug saznaje, tužilaštvo akciju sprovodi u saradnju sa Evrodžastom. Akcija je usmerena ka suzbijanju organizovanog kriminala, a reč je o pripadnicima tzv. vračarskog klana.
