U „filmskoj“ akciji policije u Prokuplju u „opelu“ beogradskih tablica pronađeno preko 8 kg marihuane

Južne vesti pre 34 minuta  |  Ljubiša Mitić
U sinoćnjoj akciji u centru Prokuplja koja se dogodila nešto posle 20 sati, u Ulici Ratka Pavlovića, policija je presrela automobil beogradskih tablica koristeći dva civilna vozila koja su ga blokirala sa prednje i zadnje strane, nakon čega je izvršen pretres.

Prema podacima iz policije, u vozilu je pronađeno 8 kilograma i 758,35 grama biljne materije nalik marihuani, upakovane u 17 paketa, a uhapšen je 59-godišnji vozač automobila. Akciju su izveli pripadnici UKP-a u civilu, uz asistenciju policijskih patrola na terenu, a uhapšen je vozač automobila Č. P. zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.
