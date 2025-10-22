„Tragično bi bilo reći…“: Milojević ima nedoumice u vezi sastava pred Bragu, otkrio ko sigurno neće igrati VIDEO

Fudbaleri Crvene zvezde igraće meč 3. kola Lige Evrope protiv Brage u Portugalu (sreda, 18.45), a pred taj meč svoje utiske daće trener crveno-belih Vladan Milojević i štoper Rodrigao.

Zvezda je do sada u Ligi Evrope odigrala dva meča i još uvek nema pobedu. Remizirala je sa Seltikom (1:1), te je izgubila od Porta (2:1), dok je Braga pobedila Fejenord (1:0) i Seltik (2:0). Tok konferencije pratite uživo: „Dobar dan, znamo da će utakmica protiv Brage zahtevati puno od nas što se tiče tehnike, ali nadamo se da će naš tim stići do cilja“, rekao je Rodrigao. „Braga igra više kolektivno, dok je Porto građen na individualcima. Daćemo sve od sebe da