VIDEO Nikad luđi početak NBA sezone: Dva produžetka i odmah pretnja za Jokića, propust sudija uz dramu do poslednje sekunde

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
VIDEO Nikad luđi početak NBA sezone: Dva produžetka i odmah pretnja za Jokića, propust sudija uz dramu do poslednje sekunde

Kakav početak NBA sezone ni najluđi prognozeri ovo nisu mogli da naslute, odmah je postalo jasno od prve utakmice koliko je svim zapravo nedostajala najbolja košarka planete.

Oklahoma siti Tander je otvorila sezonu kao aktuelni šampion protiv arhineprijatelja Hjuston Roketsa pobedom posle dva produžetka sa 125:124, a uz to su navijači gledali i ceremoniju dodele prstenja šampionima. Navijači Oklahoma Siti Tandera dobili su sve što su želeli u utorak – ceremoniju dodele prstenova, podizanje šampionskog banera i pobedu nad bivšom zvezdom Oklahome Kevinom Durentom i njegovim novim timom, Hjuston Roketsima. Šej Gildžus-Aleksander, aktuelni
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Počelo je: Šej posle dva produžetka ispravio nepravdu

(VIDEO) Počelo je: Šej posle dva produžetka ispravio nepravdu

Sport klub pre 22 minuta
Spektakl za pamćenje na startu NBA sezone! Tanderi posle dva produžetka srušili sjajne Roketse! Šengun i Durent blistali, a…

Spektakl za pamćenje na startu NBA sezone! Tanderi posle dva produžetka srušili sjajne Roketse! Šengun i Durent blistali, a Šej pokazao da želi novu MVP titulu!

Kurir pre 21 minuta
"Bejbi Jokić" odigrao meč za pamćenje, ali ostao bez pobede: Spektakl i dva produžetka u NBA ligi, Šej junak

"Bejbi Jokić" odigrao meč za pamćenje, ali ostao bez pobede: Spektakl i dva produžetka u NBA ligi, Šej junak

Mondo pre 6 minuta
Ludilo na otvaranju NBA sezone: Srbin dobio prsten, Dončić i "Bejbi Jokić" dominirali, ali izgubili!

Ludilo na otvaranju NBA sezone: Srbin dobio prsten, Dončić i "Bejbi Jokić" dominirali, ali izgubili!

Telegraf pre 26 minuta
Dan koji će Nikola Topić zauvek da pamti: Dobio jedan od najlepših i najskupljih NBA prstena svih vremena

Dan koji će Nikola Topić zauvek da pamti: Dobio jedan od najlepših i najskupljih NBA prstena svih vremena

Telegraf pre 6 minuta
Spektakularno otvaranje NBA sezone - dva produžetka Oklahome i Hjustona, duel Šeja i Šenguna

Spektakularno otvaranje NBA sezone - dva produžetka Oklahome i Hjustona, duel Šeja i Šenguna

RTS pre 1 sat
(VIDEO) Šta učini Kevine? Neverovatna glupost Durenta

(VIDEO) Šta učini Kevine? Neverovatna glupost Durenta

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBA

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Počelo je: Šej posle dva produžetka ispravio nepravdu

(VIDEO) Počelo je: Šej posle dva produžetka ispravio nepravdu

Sport klub pre 22 minuta
Dončić ne može sam, Golden Stejt srušio Lejkerse

Dončić ne može sam, Golden Stejt srušio Lejkerse

Sport klub pre 46 minuta
Spektakularno otvaranje NBA sezone - dva produžetka Oklahome i Hjustona, Dončić vrhunski otvorio sezonu (VIDEO)

Spektakularno otvaranje NBA sezone - dva produžetka Oklahome i Hjustona, Dončić vrhunski otvorio sezonu (VIDEO)

RTV pre 1 minut
Spartak poražen od Gran Kanarije - prvi poraz Subotičana u FIBA Ligi šampiona

Spartak poražen od Gran Kanarije - prvi poraz Subotičana u FIBA Ligi šampiona

RTV pre 1 minut
Počelo je! Durant uveličao proslavu, Dončiću šou, vanvremenskom Stefu pobeda!

Počelo je! Durant uveličao proslavu, Dončiću šou, vanvremenskom Stefu pobeda!

Sportske.net pre 21 minuta