Veliko priznanje za Topića uoči starta sezone (VIDEO)

Danas pre 4 sati  |  A. Pavlović
Srpski košarkaš Nikola Topić dobio je prsten namenjen šampionu NBA lige.

Njemu je, kao i svim košarkašima Oklahome, priređena ova čast uoči početka nove sezone NBA lige i utakmice protiv Hjustona. U NBA se šampionsko prstenje tradicionalno dodeljuje igračima pred početak naredne sezone, a takva praksa nije izostala i ovoga puta. Iako prethodne sezone Nikola Topić nije igrao zbog povrede kolena, on je kao deo tima osvojio šampionsku titulu, a samim tim i prsten. Nikola Topić: NBA Champion pic.twitter.com/fZkIkduli5 — OKC THUNDER


