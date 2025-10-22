Od tenkova do kodova – bitke 21. veka vode algoritmi

Digitalni autoritarizam više ne zavisi od naoružanja i projektila – on se manifestuje kroz algoritme koji nadziru, manipulišu i oblikuju stvarnost

Više od 100.000 dokumenata koji su procurili u javnost pokazalo je da malo poznata kineska kompanija, Geedge Networks, vladama širom sveta prodaje tehnološke sisteme za cenzuru i nadzor, modelovane po Velikom zaštitnom zidu, piše magazin Wired. Istraživači koji su pregledali procurili materijal navode da kompanija može prodati napredne mogućnosti nadzora koji se svode na komercijalizovanu verziju Velikog zaštitnog zida ( Great Firewall of China) – objedinjujući