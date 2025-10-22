Tramp: Ne želim uzaludan sastanak s Putinom; Orban nastavlja pripreme za samit u Budimpešti

RTS pre 25 minuta
Tramp: Ne želim uzaludan sastanak s Putinom; Orban nastavlja pripreme za samit u Budimpešti

Rat u Ukrajini – 1.337. dan. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ne želi da održi "uzaludan sastanak" sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Poručio je da će za dva dana objaviti "šta se dalje dešava" u vezi sa samitom u Budimpešti. Mađarski premijer Viktor Orban potvrđuje da su pripreme i dalje u toku iako datum sastanka još uvek nije utvrđen.

Orban: Pripreme za samit Tramp-Putin u Budimpešti i dalje traju Pripreme za mirovni samit između predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina u Budimpešti i dalje su u toku, potvrdio je mađarski premijer Viktor Orban. Na svom nalogu na Fejsbuku, Orban je napisao da je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto trenutno u Vašingtonu i da se razgovori nastavljaju, iako datum sastanka još uvek nije utvrđen, preneo je Rojters.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Sijarto: Danas sa Rubiom o samitu u Budimpešti; Ne priznajemo MKS, Putin neće biti uhapšen

Sijarto: Danas sa Rubiom o samitu u Budimpešti; Ne priznajemo MKS, Putin neće biti uhapšen

Sputnik pre 40 minuta
Pripreme se nastavljaju

Pripreme se nastavljaju

Vesti online pre 1 sat
Tramp: Ne želim uzaludan sastanak sa Putinom

Tramp: Ne želim uzaludan sastanak sa Putinom

NIN pre 25 minuta
Zaharova: Dezinformacije o sastanku Lavrova i Rubija potrebne Zapadu zbog podrške Zelenskom

Zaharova: Dezinformacije o sastanku Lavrova i Rubija potrebne Zapadu zbog podrške Zelenskom

Sputnik pre 1 sat
Fico: Slovačka će verovatno podržati novi paket sankcija EU protiv Rusije

Fico: Slovačka će verovatno podržati novi paket sankcija EU protiv Rusije

Euronews pre 6 minuta
Amerikanci tvrde jedno, Orban ima drugačiju verziju Pripreme za susret Putina i Trampa u Budimpešti se nastavljaju

Amerikanci tvrde jedno, Orban ima drugačiju verziju Pripreme za susret Putina i Trampa u Budimpešti se nastavljaju

Kurir pre 45 minuta
Tramp otkrio zašto ne želi da se sastane sa Putinom

Tramp otkrio zašto ne želi da se sastane sa Putinom

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonFacebookRojtersEUBela kućaRusijaPoljskaFejsbukVitalij KličkoBudimpeštaKijevDonald TramppožarVladimir ZelenskiViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Zapaljen policijski kombi, demonstranti nosili vile okršaj!? Veliki neredi u Dablinu ispred azilantskog hotela (video)

Zapaljen policijski kombi, demonstranti nosili vile okršaj!? Veliki neredi u Dablinu ispred azilantskog hotela (video)

Kurir pre 0 minuta
Otpornost kineskog izvoza - Trumpove carine nisu zaustavile trgovinu sa SAD

Otpornost kineskog izvoza - Trumpove carine nisu zaustavile trgovinu sa SAD

Bloomberg Adria pre 0 minuta
Na Tajvanu zabeleženi prvi slučajevi afričke svinjske kuge

Na Tajvanu zabeleženi prvi slučajevi afričke svinjske kuge

N1 Info pre 15 minuta
Ukrajinski zvaničnici: Šest osoba poginulo u ruskom napadu dronovima i raketama

Ukrajinski zvaničnici: Šest osoba poginulo u ruskom napadu dronovima i raketama

Beta pre 15 minuta
Luvr ponovo otvoren, tri dana posle pljačke nakita

Luvr ponovo otvoren, tri dana posle pljačke nakita

Beta pre 45 minuta