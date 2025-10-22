Tramp: Ne želim uzaludan sastanak s Putinom; Orban nastavlja pripreme za samit u Budimpešti

Rat u Ukrajini – 1.337. dan. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da ne želi da održi "uzaludan sastanak" sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Poručio je da će za dva dana objaviti "šta se dalje dešava" u vezi sa samitom u Budimpešti. Mađarski premijer Viktor Orban potvrđuje da su pripreme i dalje u toku iako datum sastanka još uvek nije utvrđen.

Orban: Pripreme za samit Tramp-Putin u Budimpešti i dalje traju Pripreme za mirovni samit između predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina u Budimpešti i dalje su u toku, potvrdio je mađarski premijer Viktor Orban. Na svom nalogu na Fejsbuku, Orban je napisao da je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto trenutno u Vašingtonu i da se razgovori nastavljaju, iako datum sastanka još uvek nije utvrđen, preneo je Rojters.