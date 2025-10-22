Ruske trupe preuzele kontrolu nad dva sela u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Ruske trupe preuzele kontrolu nad dva sela u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti

MOSKVA - Ruske vojne snage uspostavile su kontrolu nad dva sela u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti - Ivanovkom i Pavlovkom, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Kao rezultat odlučnih dejstava, jedinice grupe snaga Centar stavile su pod kontrolu selo Ivanovka, navodi se u saopštenju Ministarstva, prenosi Interfaks. Jedinice grupe snaga Istok nastavile su napredovanje duboko u ukrajinsku odbranu i stavile pod kontrolu selo Pavlivka u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Prema podacima ruske vojske, u roku od 24 sata, grupa Centar je uništila osoblje i tehniku sedam mehanizovanih brigada, dve
