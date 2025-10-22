Mićin: Rebalansom budžet utvrđen na 49.33 milijarde dinara; Patrik Drid dobitnik Oktobarske nagrade

NOVI SAD - Na svečanoj sednici Skupštine grada Novog Sada doneta je odluka da Oktobarska nagrada pripadne profesoru Patriku Dridu, dekanu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Opozicioni odbornici nisu učestvovali u glasanju, a pre početka sednice uložili su prigovor na ovu tačku koji nije izglasan kao tačka dnevnog reda. Osim Patrika Drida, Oktobarsku nagradu dobio je prvak Opere SNP-a Željko Andrić. Novembarsku povelju dobili su Predrag Todorić za ispoljenu hrabrost, Aleksandra Andrić kao uspešna džudistkinja, radnici JKP Čistoća Kristijan Knežević i Dejan Šakić, kao i KUD "Svetozar Marković". U 12 časova počinje redovna 12. sednica