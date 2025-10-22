VIDEO Sednica Skupštine Novog Sada: Odbijen predlog opozicije o deklaraciji osude policijske brutalnosti

Radio 021 pre 1 sat
VIDEO Sednica Skupštine Novog Sada: Odbijen predlog opozicije o deklaraciji osude policijske brutalnosti

Svečana i redovna sednica Skupštine Novog Sada održavaju se danas, 22. oktobra.

12.20 - Predlog opozicije o deklaraciji osude policijske brutalnosti je odbijen. Za je glasalo 21, protiv je bilo 43 odbornika, dok uzdržanih nije bilo. 12.10 - Počela je redovna sednica Skupštine Novog Sada. Na početku sednice glasalo se o predlogu opozicije da se na dnevni red uvrsti predlog o mesnim zajednicama. Predlog nije prihvaćen, jer su za bila 18 odbornika, protiv 43, dok uzdržanih nije bilo. 11.55 - Pres konferencija uoči redovne sednice Skupštine Novog
