Milojević poveo 23 igrača na meč sa Bragom

BEOGRAD - Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević poveo je 23 igrača na meč sa Bragom, saopštio je danas beogradski klub.

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas u Portugaliju na utakmicu trećeg kola Lige Evrope protiv ekipe Brage. Na spisku igrača Zvezde koji su otputovali u Bragu nalaze se: Mateus, Ivan Guteša, Vuk Draškić, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Freklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Nemanja Radonjić, Luka Zarić,