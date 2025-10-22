Golden Stejt savladao la Lejkerse, Jezerdžijama malo i 43 Lukina poena

Sportski žurnal pre 2 sata
Golden Stejt savladao la Lejkerse, Jezerdžijama malo i 43 Lukina poena

Lebron Džejms propustio je meč sa Golden Stejtom zbog povrede

Košarkaši Golden Stejta pobedili su u gostima ekipu Los Anđeles Lejkersa 119:109 na startu nove sezone u NBA ligi. Najefikasniji u ekipi iz San Franciska bio je Džimi Batler sa 31 poenom, pet skokova i četiri asistencije. Stefon Kari je zabeležio 23 poena, četiri asistencije i jednu uhvaćenu loptu. U timu iz Los Anđelesa najbolji je bio slovenački košarkaš Luka Dončić, koji je postigao 43 poena uz 12 skokova i devet asistencija. Ostin Rivs je imao učinak od 26
Vesti online pre 46 minuta
Sportski žurnal pre 2 sata
B92 pre 1 sat
B92 pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Sport klub pre 2 sata
Hot sport pre 3 sata
Sport klub pre 15 minuta
Sportske.net pre 11 minuta
Stav.life pre 11 minuta
Sportske.net pre 31 minuta
Hot sport pre 15 minuta