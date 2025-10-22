Odželej: Moramo da igramo odbranu, da unesemo energiju

Odželej: Moramo da igramo odbranu, da unesemo energiju

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 21 sat Baskoniju u "Beogradskoj areni"

Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej izjavio je pred utakmicu šestog kola Evrolige da njegova ekipa ima može da pobedi Baskoniju ukoliko odigra dobro u odbrani. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 21 sat Baskoniju u "Beogradskoj areni". - Moramo da igramo odbranu, da unesemo energiju. Oni su veoma talentovani, igraju brzo. Ako to uspemo da ispratimo, imamo šansu da pobedimo. Promenili su neke igrače u timu. Imaju Markusa Hauarda i ostatak ekipe, koji može da
